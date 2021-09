Veronica Gentili, impensabile: altra super-promozione Mediaset. Retroscena: la "manina" di Massimo Giletti

08 settembre 2021 a

a

a

In estate i programmi tv si sono sbizzarriti ben poco. I temi quasi ovunque, così come gli ospiti, erano sempre gli stessi. L'autunno però potrebbe portare un'aria di novità. Soprattutto in casa Mediaset dove gira voce di una promozione per Veronica Gentili. La conduttrice di Rete Quattro che in fatto di trasmissioni quest'anno ha fatto il botto, potrebbe approdare anche nella fascia della domenica sera. La voce è stata diffusa da Il Tempo, che sulle sue colonne parla di un programma pronto per lei.

"Non si potrebbe dire, ma...". Veronica Gentili? La voce maliziosa che filtra da Mediaset: ecco perché è sempre in tv

A facilitare il successo della giornalista nella domenica del Biscione, lo spostamento di Massimo Giletti con la sua Non è l'Arena di mercoledì sera. La Gentili condurrà contemporaneamente tre programmi per Mediaset: Stasera Italia, Buoni o Cattivi su Italia 1 e infine l'ultimissimo ancora da svelare.

"Ma siamo sicuri che...". Vietato critica Veronica Gentili: il Fatto contro Cairo, salta il banco a La7

"Uno spazio di racconto dove si toccano svariati temi - ha detto la Gentili riguardo all'appuntamento sulla terza rete di Berlusconi - Dal Body shaming, al Revenge porn, alle baby gang. Ospite in studio anche Emis Killa". Una vera e propria sfida per la conduttrice che si cimenterà con temi ben lontani dal talk politico, dove siamo ormai abituati a seguirla ogni sera estiva e non su Rete Quattro.

"E pensare che volevano...". Dal re del gossip la spifferata sull'inizio di carriera di Veronica Gentili: "Cos'ho scoperto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.