Virginia Raggi, "31 giorni con lei". La vita della grillina diventa un reality, "sapete cosa mangia"? L'ultimo disastro del marito

08 settembre 2021 a

a

a

Una pagina Facebook per seguire da vicino Virginia Raggi fino alle prossime comunali del 3 e 4 ottobre. Si tratta di un progetto curato dal marito della sindaca di Roma, Andrea Severini, per supportarla e farla conoscere a 360 gradi prima delle elezioni. Ogni giorno i follower vengono aggiornati sui principali impegni della grillina, su come ha trascorso il suo tempo libero, addirittura su cosa mangia. Quasi come se fosse una sorta di reality show in salsa politica.

Video su questo argomento Virginia Raggi, prodezza a Cannes: ecco come parla in inglese, stupore in platea

L'ultima pagina di diario risale a poche ore fa e racconta il rientro della Raggi da Cannes, dove ha partecipato alla fiera internazionale Mipim, importante per il settore immobiliare. A tal proposito il marito scrive: "Ho visto tramite agenzie di stampa l’intervento che ha fatto, come al solito impeccabile. Qui in Italia si stupiscono ancora per come parla Inglese, sono usciti vari titoli di giornali, dove si elogiava il suo perfetto stile inglese, dovrebbe essere il requisito minimo per rappresentare Roma nel mondo ed essere il primo cittadino della Capitale. Mi vengono in mente i vari Rutelli con i suoi Please visit Italy o il celebre SHISH di Renzi". A corredo del post c'è anche una foto della chat di Whatsapp tra lui e la moglie. Uno scambio di messaggi piuttosto bizzarro, con lui che le invia cuoricini e lei che risponde in maniera lapidaria.

Qualche giorno fa, invece, Andrea Severini ha raccontato di una cena insieme, in famiglia, dopo diverso tempo in cui i due sono stati costretti a stare a distanza. Parlando della cena, in particolare, ha scritto: "Lei come sapete non mangia carne, la domanda sarebbe, 'ma che mangia?'. La risposta è scontata: 'Perché mangia?'". Alla fine di ogni resoconto quotidiano, il marito non si astiene mai dal rivolgere alla Raggi una cascata di elogi: "Da un piccolo comitato di quartiere è riuscita a diventare la sindaca di Roma, con la volontà di cambiare la nostra amata città e lo sta facendo insieme a tutta la sua squadra e ai cittadini che vogliono davvero cambiare".

"Questo davanti a scuola, ma non fanno nulla". Roma allo sbando, Claudia Gerini distrugge la Raggi con una foto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.