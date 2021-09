Francesco Rutelli, in conferenza stampa a Venezia vestito così: platea sconvolta, scarpe? Non proprio

08 settembre 2021 a

a

a

Maglietta bianca e pantaloni neri, un abbigliamento casual, forse anche troppo: Francesco Rutelli, presidente dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), ha partecipato a una conferenza stampa a Venezia in occasione del Festival del Cinema. E a colpire sono state soprattutto le sue scarpe, o meglio le sue infradito nere. Un look piuttosto bizzarro, che ha sorpreso la platea.

Al di là dell'abbigliamento, comunque, Rutelli ha parlato principalmente dell'industria cinematografica italiana, elogiandola per il lavoro svolto anche durante la pandemia da Covid. "Mentre Hollywood e altre parti del mondo non lavoravano, in Italia invece le produzioni sono andate avanti grazie all'aiuto delle imprese, delle maestranze, dei sindacati e di tutti i talenti che hanno accettato dei protocolli molto restrittivi e severi".

Video su questo argomento Julia Roberts da urlo, vestito rosso e seduzione: un sogno sul red carpet a Venezia

Il duro lavoro si sta facendo vedere ora proprio a Venezia. A tal proposito Rutelli ha spiegato: "Adesso tutto il frutto di questo lavoro viene alla luce, o meglio, al buio della sala. Perché noi speriamo che oltre che in tv e sulle piattaforme, possa esserci di nuovo fervore nelle nostre sale, dove la fruizione del cinema è quella principe, imperdibile". Infine sul ritorno in sala al 100% ha detto: "Sarà graduale, è inutile fissare una data limite o un traguardo astratto. Già adesso, in un mese solitamente deprimente come luglio, 2 milioni di italiani sono andati al cinema".

Video su questo argomento Venezia, scandalo in laguna: pesca abusiva di vongole, scattano 24 arresti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.