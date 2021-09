Venezia 78, la madrina Serena Rossi con abito nero, décolleté e spacco abissale: al Lido red carpet sconvolto

07 settembre 2021 a

Ogni giorno un look diverso per Serena Rossi, madrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E ogni giorno i flash dei fotografi che assediano il Red carpet del Lido sono solo per lei, così come gli occhi ammirati di spettatori, cinefili e semplici curiosi.

L'attrice, cantante e presentatrice napoletana diventata celebre al grande pubblico e stimatissima per la sua interpretazione di Mia Martini nell'acclamato biopic di Rai1 Io sono Mia nel 2019, qualche giorno fa aveva osato con un bustier in pizzo nero decisamente sensuale, accoppiato con un pantalone nero con doppia spaccatura a fondo gamba, molto elegante.





Questa volta invece cambio totale: capelli lisci a caschetto e abito lungo a sirena di velluto, sempre nero. Sinuoso e aderentissimo: décolleté stondato, non troppo ardito, per il Lato A. Ma è sotto la vita che Serena osa, eccome. La gonna concede uno sguardo indiscreto grazie a uno spacco abissale che parte quasi dall'inguine.

Ci vuole classe, nonchalance e portamento regale, perché basta una piccola incertezza sul tappeto rosso, complice le scarpe coi tacchi, e l'incidente "a luci rosse" è dietro l'angolo.

Un contrattempo che a una madrina non si perdonerebbe, perché va bene gli scandali e gli scandaletti, anche nella più prestigiosa vetrina del cinema italiano, ma... noblesse oblige. Alla fine, per lei, solo applausi a scena aperta. E come dar torto al selezionatissimo pubblico veneziano.

