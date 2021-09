Valentina Cervi, fuori tutto: scollatura totale e tempesta di diamanti... proprio lì, il look sconvolge Venezia

07 settembre 2021 a

Meraviglia dopo meraviglia, le star ondeggiano sul red carpet a Venezia, in occasione del Festival del Cinema in corso proprio in questi giorni nella Laguna. Ora tocca a Valentina Cervi, l'attrice classe 1974, figlia del regista e produttore cinematografico Tonino Cervi, a sua volta figlio degli attori Gino e Ninì Gordini Cervi. Insomma, una che il cinema lo ha nel Dna.

E sul red carpet, dove si presenta insieme a Valeria Golino, ecco che la Cervi, per certo, non passa inosservata. Indosso un lungo abito giallo canarino dalle trasparenze piuttosto evidente. Eccentrica ed elegantissima, Valentina Cervi si fa notare anche per la scollatura "infinita" che contraddistingue l'abito. Insomma, seno in libertà, e uno scorcio impreziosito da una collana che con precisione plana proprio in mezzo alle sue forme. Niente da dire, semplicemente meravigliosa...



