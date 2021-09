Urbano Cairo, l'autopsia sull'ex moglie Anna Cataldi: il verdetto sul vaccino, ecco perché è morta

09 settembre 2021 a

È morta a 81 anni Anna Cataldi: giornalista, scrittrice e ambasciatrice che tanto si è spesa per la difesa e la promozione dei diritti umani. Il decesso si è verificato lo scorso 2 settembre: era stata disposta l’autopsia dal medico legale per cercare di capire se poteva esserci una correlazione con il vaccino, dato che la donna - che soffriva di una patologia autoimmune - aveva lamentato di star male nei mesi successivi al vaccino anti-Covid.

Stando al flash pubblicato da Dagospia, l’autopsia ha rilevato che Cataldi è morta per problemi cardiaci e non per le conseguenze del vaccino, a cui lei tra l’altro aveva deciso di sottoporsi subito. Nata a Torino nel 1939, era stata l’ex moglie di Giorgio Falck e poi di Urbano Cairo. Nominata nel 1998 da Kofi Annan ambasciatrice di pace per le Nazioni Unite, ha partecipato a missioni in Bosnia, Afghanistan, Pakistan, Cecenia, Angola, Ruanda, Sudan e Somalia, scrivendone testimonianze su Epoca, l’Espresso, Herald Tribune, The Nation e El Pais.

Come scrittrice aveva esordito nel 1997 con Sarejevo. Voci da un assedio, seguito poi nel 2011 da Con il cuore. Era schierata in prima linea per i diritti umani: in particolare si era dedicata alla lotta contro la tubercolosi in qualità di ambasciatrice dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, diventando poi anche rappresentante dell’European Council on Refugees and Exiles.

