John Elkann, giacca e cravatta? Non proprio, a Taormina si presenta così: una grossa sorpresa

Visita d’eccezione mercoledì 8 settembre a Taormina di John Elkann, presidente della Ferrari, giunto con la moglie Lavinia Borromeo in occasione del Ferrari Cavalcade 2021. L’evento organizzato dalla Ferrari Auto per portare i propri clienti nei luoghi di storia e bellezza sta avendo Taormina come location di riferimento con la presenza di oltre 100 auto che hanno destato la curiosità e l'interesse di tanti appassionati.

L'occasione è stata infatti oò "Ferrari cavalcade 2021", l'evento clou della Casa di Maranello organizzato dalla Ferrari Auto per portare il marchio del cavallino rampante in siti di grande bellezza. La cittadina turistica è stata scelta, appunto, come base logistica dell'appuntamento. La Ferrari ha colorato di rosso anche l’area storica. E all’appuntamento non poteva mancare il presidente della Ferrari, John Elkann.

Per l'occasione poi anche oltre centocinquanta equipaggi provenienti da 60 nazioni hanno sfilato a Catania a bordo delle loro Ferrari hanno sfilato. Oltre alle vetture al top della gamma, anche quelle storiche. Tra gli ospiti d'eccezione ancora il presidente e amministratore delegato della Ferrari John Elkann, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo. Nel corso di un colloquio il sindaco di Catania e il presidente della Ferrari si sono soffermati sul valore del turismo e dell'industria automobilistica per lo sviluppo della nazione, di cui il marchio Ferrari continua a essere elemento di richiamo per il made in Italy. Elkann ha poi firmato il libro d'onore degli ospiti del palazzo e ha ringraziato il primo cittadino etneo per la calorosa accoglienza del team Ferrari e degli equipaggi.

