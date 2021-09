L'aria che tira, lapsus di Pierpaolo Sileri: al posto di "vaccino"... E la Merlino: "Salvini agita anche i suoi sogni"

10 settembre 2021 a

a

a

Lapsus in diretta di Pierpaolo Sileri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 10 settembre. "I partiti di qualsiasi colore mettano da parte l'obbligo vaccinale e il green pass e dicano una cosa chiara: il vaccino salva la vita", tuona il sottosegretario alla Salute, "se tutti i politici dicessero che il salvino... il vaccino serve come mezzo medico per salvare la vita. Salva la vita? Sì? Punto". Ma la conduttrice non resiste e gli fa una battuta: "Ormai Salvini agita i sogni anche di Sileri".

In diretta Rai con 15 minuti di ritardo: "Confesso che...". Prego? Andrea Crisanti si giustifica così

"Il green pass è un mezzo diagnostico utile, non come obbligo vaccinale mascherato", prosegue serio Sileri. "Se disgraziatamente dovessimo passare in zona gialla, grazie al green pass continuiamo ad essere liberi anche nelle zone arancioni. Si chiama collettività, abbiamo perso questo vocabolo". Quindi conferma sulle vaccinazioni: "Fra metà settembre e fine mese arriveremo all'80 per cento, o poco meno. Avremo raggiunto il target che avevamo prefissato". Per quanto riguarda "la terza dose la faremo più avanti".

Video su questo argomento "Il mio è davvero un appello accorato: vaccinatevi": la richiesta del generale Figliuolo

"Estendiamo il green pass dove necessario, l'obbligo vaccinale è solo un'opzione da tenere nel cassetto come extrema ratio", conclude il sottosegretario alla Salute: "Stiamo facendo le cose per gradi ed è giusto che si arrivi a delle conclusioni che siano una mediazione. Stiamo andando molto bene, la circolazione del virus è tenuta a bada dal green pass".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.