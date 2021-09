Walter Nudo nella bufera: "Sistema padrone che comanda" e la foto dei vaccini. Scoppia il caso

12 settembre 2021 a

È bufera su Walter Nudo. A scatenare il caos un suo post pubblicato su Instagram il giorno dell'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Quello di Walter altro non è che un collage di foto riguardanti il vaccino anti Covid e le Torri Gemelle. Sotto il commento: "La libertà non è solo mettersi le infradito. Quello che ho nel cuore vuole uscire. Ricordare vuol dire prendere da esempio e far in modo che non accada più. MA… Sono passati 20 anni e stiamo vivendo le stesse cose".

Poi l'elenco: "Morti di persone innocenti, palle raccontate, controversie che escono come funghi, sistema padrone che comanda. Gli anni passano tutto viene messo nel dimenticatoio e il sacrificio di tutti questi esseri umani viene vergognosamente cancellato. Quanto deve andare avanti ancora questa storia?".

Su quale sia davvero il significato del suo post non è dato sapersi. Certo è che l'attore ha attirato a sé numerose critiche: "Se continuavi a fare l’attore e non il guru era meglio", "Foto da censurare", "Imbarazzante". "Ma stai scherzando? Sii più preciso e meno enigmatico. Se è quello che penso, il tuo pensiero è raccapricciante". Ma c'è anche chi ha preso le sue difese: "Numero Uno". "Finalmente qualcuno che ragiona", "Cavolo se hai ragione!".

