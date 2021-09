Chiara Ferragni, ancora polemica: "Non è possibile". Avete visto cosa vende ora e a quanto?

12 settembre 2021 a

Chiara Ferragni ancora nell'occhio del ciclone. A mandare su tutte le furie i fan dell'influencer l'ultima linea dedicata alla scuola: quella degli articoli di cancelleria per gli allievi che si apprestano a tornare sui banchi. In particolare sono i quaderni e gli astucci con il logo, ma anche le gomme per cancellare con le sembianze dell'influencer a far saltare dalla sedia i clienti. Il diario infatti costa 17,90 euro, l'astuccio disponibile in rosa e azzurro viene 35 euro, i quaderni 2,10 euro e il pacco scorta di gomme 7,70 euro. "Non è possibile", commenta qualcuno la lista prezzi mentre altri dimostrano di essere dispiaciuti per non aver acquistato tutto in tempo.

"Ma è già tutto esaurito, volevo il diario glitterato", scrive un utente social. E ancora: "Non c'è più nulla, volevo quaderni e astuccio. Quando torneranno?". Nonostante le critiche sembra che qualcuno abbia propria apprezzato la nuova trovata della moglie di Fedez. E non è un caso che a due giorni dall'inizio delle lezioni in quasi tutta Italia, la linea Back to School sia già sold out sul sito ufficiale.

Intanto il rapper ha deciso di lanciarsi anche lui in una nuova esperienza: quella della creazione di tute. "Insieme a questo progetto - ha spiegato Fedez su Instagram - abbiamo deciso di ristrutturare un’area gioco dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano ovviamente a tema Hot Wheels". Ecco i prezzi: "La felpe costano 69 euro, i pantaloni 59 euro e le t-shirt 49 euro".

