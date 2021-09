PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli sfotte la Meloni per "Google" ma pronuncia Green Pass così: blogger da barzelletta

17 settembre 2021 a

a

a

Torna PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, e torna con una indigesta novità: la rubrichetta di Selvaggia Lucarelli, dal titolo "Stanza Selvaggia", nella quale la sacerdotessa del giusto, cavalcando argomenti traballanti, sputacchia le sue sentenze col consueto sorrisetto di chi è convinto di essere nel Bene. Punto e stop. E indovinate che fa, la blogger, alla primissima della sua rubrichetta? Presto detto, attacca Giorgia Meloni.

"Mi sento orfano". Selvaggia Lucarelli arruola Bassetti: manganellate Covid contro Salvini e Meloni

"Esordisce con Piazza Selvaggia. Allora Selvaggia... dobbiamo partire dal Green Pass, dai veri no vax camuffati da no Green Pass. Guardando il dibattito dalla fine dell'estate a oggi, il politico più acrobatico nel voltafaccia e nel giocare con le parole chi è?", chiede Formigli. "Ma, allora, forse si merita una menzione d'onore Giorgia Meloni - risponde, scontatissimo, Selvaggia -. Le sue opinioni sul Gran Pass (testuale, ndr) variano di minuto in minuto. A luglio lei parlava di turismo e ha fatto una sorta di profezia: poiché c'è l'obbligo di Green Pass, ad un certo punto gli italiani si ribelleranno al sottostare a questa regola e la pagheremo dal punto di vista economico poiché andranno all'estero". Dunque snocciola le cifre-record del turismo in Italia, scordando ovviamente di ricordare la difficoltà nell'andare all'estero nel corso degli ultimi mesi, il tutto con sorrisetto d'ordinanza e la clamorosa, incredibile, faziosità che la contraddistingue.

"Addio al Fatto". Dago-bomba su Selvaggia Lucarelli: non solo Conte, Travaglio sempre più orfano

E ancora: "C'è da dire che ne ha dette molte sul Green Pass. Si è esposta anche sulla privacy, parlando del più grande sistema di tracciamento mai esistito. Insomma siamo tutti monitorati. Ma ieri mi è arrivata una email da Giorgia Meloni che mi invitava a una manifestazone: evidentemente sono un po' più elastici sul trattamento dei dati se si tratta di fare propaganda". E anche qui, ogni commento è superfluo: FdI avrebbe forse sottratto i dati alla Lucarelli? O forse, semplicemente, facendo la giornalista, come molti giornalisti, ha ricevuto una email del genere?

Infine, si fa notare come nel video che vedete qui sotto, la sacerdotessa del giusto Selvaggia si diverta a dileggiare la Meloni per come pronuncia Google. Al di là dell'ennesima bassezza, le facciamo notare che, sempre con quel sorrisetto, per Selvaggia il Green Pass è il "Gran pass". Sic.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.