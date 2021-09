Otto e Mezzo, Massimo Giannini: "Un chiaro messaggio". Il sospetto su Draghi assente, Gruber di sasso

17 settembre 2021 a

Una risposta a sorpresa, anche un pizzico spiazzante, quella fornita da Massimo Giannini a Lilli Gruber. Siamo a Otto e Mezzo, la puntata è quella di ieri sera, giovedì 16 settembre. In studio, a La7, si parlava del via libera del governo all'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre, misura varata ufficialmente soltanto qualche minuto prima. E dopo il varo, però, il premier non si è presentato in conferenza stampa.

E proprio di questa assenza si parla. E proprio su quest'assenza in un certo senso Giannini stupisce: "Il premier Mario Draghi assente alla conferenza stampa sul super green pass? E’ un chiaro messaggio", spiega Giannini alla Gruber. E ancora, ha aggiunto: "Ha vinto Draghi, anche questo decreto è passato all’unanimità come altri precedenti. E’ vero che la Lega si lamenta e Salvini fa comizi più o meno lacrimosi però alla fine contano gli atti politici e la Lega sta saldamente dentro il governo nonostante i mal di pancia. La qualità di Draghi è che riesce a coinvolgere la Lega seppur con qualche rallentamento".

Quindi, il direttore della Stampa, tornando a commentare l'assenza di Draghi, aggiunge: "Rientra nel modo di fare di Draghi, era già successo. E’ un personaggio che fa politica senza farla, spesso per lui l’assenza conta quasi di più della presenza. Ad esempio è il primo Presidente del consiglio che non è andato al forum economico di Cernobbio. I politici facciano i loro giochi, il governo va avanti. Questo è il messaggio che vuole mandare", ha concluso Massimo Giannini.

