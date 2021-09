Barbara Palombelli, a Quarto Grado la stoccata dopo la bufera sul femminicidio: "Ho abbastanza coraggio per andare avanti"

18 settembre 2021 a

a

a

Le parole di Barbara Palombelli sul femminicidio hanno sollevato un vero e proprio polverone. La conduttrice di Forum e Stasera Italia aveva detto: "È lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati, oppure c’è stato anche un comportamento esasperante, esagerato, anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci". Un'uscita che ha scatenato la bufera al punto che la Palombelli è stata costretta a chiedere scusa nella puntata di venerdì 17 settembre di Quarto Grado: "Chiedo scusa se qualcuno sentendo solo quella frase ha capito che io sono passata dall’altra parte, cioè a giustificare i femminicidi. Non c’è niente di più lontano da me, dalla mia storia, da quello che ho scritto e detto nella mia vita professionale. Quello era un altro discorso che si inseriva in una storia di rabbia particolare nella causa di Forum. Forum è un tribunale ed ha una sua autonomia".

"Sapete perché la signora parla così?". L'ex di Uomini e donne a valanga sulla Palombelli: "Cos'è successo a me e mia madre"

E ancora: "Chi vedrà la puntata dall’inizio alla fine capirà. Io voglio ribadire che non c’è nessuna giustificazione al femminicidio. Dobbiamo fare un grande passo in avanti e capire come disinnescare tutto dal primo momento. Il mio intento è quello di prevenire, di capire dal primo gesto, l’escalation, il comportamento di qualcuno che, poi, può degenerare. Dobbiamo prevenire, parlarne perché non accada più.

"Se ti stuprano te la sei cercata". Fiorella Mannoia esplode contro la Palombelli: "Ci siamo rotte le p***e" | Guarda

Poi la conclusione, una frecciata a chi ha puntato il dito contro di lei: "Dobbiamo insegnare alle nostre figlie, alle nostre ragazze che il primo gesto di quell’uomo va interpretato, decodificato, portato dallo psicologo, curato. Tutta la mia vita è all’insegna di questo. Se qualcuno ha pensato di montare una tempesta mediatica per cambiare la mia biografia io sono qua ho abbastanza coraggio per andare avanti e difendermi. Ma è falsità. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno pensato che, seppure per mezza giornata, possa essere complice di qualcuno che compie un delitto del genere. Non c’è niente di più lontano da me. Lo voglio dire categoricamente".

Video su questo argomento Pene e femminicidi, l'affondo di Pietro Senaldi: "Perché il Fatto Quotidiano di Travaglio è peggio di Barbara Palombelli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.