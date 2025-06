Garlasco, "tiriamo fuori la foto": Marco Poggi, cambia tutto

Alla fine spunta pure la foto di Marco Poggi. A Quarto Grado, il programma di Rete 4 di cronaca nera condotto da Gian Luigi Nuzzi, parlano Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara Poggi e Marco. La prima è la vittima del "giallo di Garlasco", la 26enne uccisa nella villetta di famiglia in via Pascoli la mattina del 13 agosto del 2007. Il secondo, all'epoca dei fatti 19enne, era in vacanza in Trentino con mamma, papà e amici di famiglia proprio nei giorni di quella tragedia. Il condannato unico per omicidio è stato il fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere. Ma l'inchiesta-bis della Procura di Pavia ha clamorosamente riaperto il caso, rianalizzando reperti e piste alternative, puntando i riflettori su Andrea Sempio, amico di Marco, indagato per concorso in omicidio. In attesa dei risultati definitivi dell'incidente probatorio, intanto, alcuni organi di stampa hanno rilanciato l'ipotesi che il fratello di Chiara non fosse davvero in Trentino in quelle ore.

"Tanta amarezza. Tanta amarezza. Non capisco perché dicano" certe cose, scuotono il capo i genitori, che tornano a smentire questa ricostruzione. E per dimostrarlo esibiscono delle foto di quei giorni in montagna. "Per far tacere queste voci, come il doppio cellulare, l'amante e quanto ce n'è. Così smentiamo anche questo con documentazioni, che non è solo la nostra parola. Perché non credo, no — visto che mettono in dubbio anche noi genitori: cosa diciamo, cosa nascondiamo, cosa non vogliamo dire, che abbiamo dei segreti, e via discorrendo... Così mettiamo a tacere un po' tutti", afferma Giuseppe Poggi.