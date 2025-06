Andrea Sempio, il tormento del legale: "Ho avuto un incubo. Nel fruttolo..."

Dopo l'orma sull'intonaco della villetta di via Pascoli, tocca al Dna di Andrea Sempio nel fruttolo. Non passa giorno a Garlasco senza una nuova pista, o presunta tale, in una inchiesta-bis sulla morte della povera Chiara Poggi che assomiglia sempre più a una telenovela che mescola legal-thrille, cronaca nera e gossip di Paese. Ad animarla, con dichiarazioni sorprendenti (ora "sogni", ora "incubi") è spesso proprio il legale difensivo dell'amico d'infanzia di Marco Poggi, fratello della vittima: il principe del Foro di Pavia Massimo Lovati, un decano delle toghe.

Una strategia difensiva che secondo molti è una cortina fumogena, ma che in certi casi sembra anche dimostrare quanto non siano così solide le prove in mano ai pm che hanno accusato Sempio di concorso in omicidio (forse con lo stesso Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara e fin qui unico condannato a 16 anni di carcere in via definitiva per quanto accaduto la mattina del 13 agosto del 2007, quasi 18 anni fa).