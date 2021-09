Michela Murgia su Barbara Palombelli: "Scellerata, non è l'unica", contro chi punta il dito

18 settembre 2021 a

Dopo Selvaggia Lucarelli è la volta di Michela Murgia. La scrittrice non può che criticare le parole usate da Barbara Palombelli durante Lo Sportello di Forum. "Affermando che i femminicidi sono colpa delle donne esasperanti, la Palombelli ha offerto a molti l'occasione di sentirsi finalmente capiti come poveracci stremati, vilipesi e sminuiti nel loro ruolo, continuamente infragilito da donne arroganti che insistono a voler decidere per se stesse". Secondo la Murgia la conduttrice di Rete Quattro "ha reso visibile il pensiero che da anni continua a guidare la narrazione italiana della violenza sulle donne, dallo stupro al femminicidio".

Sulle colonne de La Stampa l'opinionista televisiva se la pende con i mezzi di comunicazione. In particolare con "quei giornali che continuano a titolare 'L'ha uccisa perché lei voleva lasciarlo', descrivendo ogni femminicidio come la reazione a un'ingiustizia emotiva. Tutti i giorni sui giornali e nei notiziari si prende la decisione pigra e colpevole di raccontare le donne morte dal punto di vista degli assassini, con le loro scuse e i loro alibi, il loro contesto e le opinioni dei loro parenti, che guarda caso sempre ci dicono quali brave persone fossero gli omicidi, che gran lavoratori, che gentili ragazzi che salutavano sempre".

Una scelta narrativa che la Murgia definisce "scellerata e gravida di conseguenze terribili per le donne". La speranza? "Che quella polvere (quella che si è sollevata) seppellisca ogni testata, ogni trasmissione, ogni notiziario dove ancora si insinua che le donne siano responsabili della loro mattanza".

