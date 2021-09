Monica Cirinnà "senza ricco cane al seguito". I soldi nella cuccia, bomba di Dagospia: dove la hanno beccata

18 settembre 2021 a

Da qualche settimana, Dagospia ha sempre una parola perfida per Monica Cirinnà, la senatrice Pd paladina dei diritti LGBTQ incappata dopo Ferragosto in una più che imbarazzante vicenda personale. In una cuccia per cani "dimenticata" della sua tenuta di campagna a Capalbio erano stati ritrovati 24mila euro conservati in pessimo stato. Assolutamente ignota, nonostante le indagini ancora in corso, la provenienza di quel denaro. Il sospetto è che un delinquentello li avesse nascosti in attesa di recuperarli e che poi si sia ritrovato impossibilitato a recuperare la refurtiva.

La Cirinna e il marito Esterino Montino, sindaco dem di Fiumicino, ovviamente non sono minimamente sospettati. Ma il loro è stato un autogol, perché di fronte alle inevitabili ironie della rete intorno alla coppia perfetto esempio della sinistra radical chic della Capitale hanno reagito con uno sfogo al Corriere della Sera che ha fatto il giro d'Italia, peggiorando la situazione. "Ero già nei pasticci di mio, nelle ultime settimane - aveva confidato la Cirinnà -. Nei pochi giorni di ferie, cinque per la precisione, sto facendo la lavandaia, l'ortolana, la cuoca. Tutto questo perché la nostra cameriera, strapagata e messa in regola con tutti i contributi Inps, ci ha lasciati da un momento all'altro. Volete sapere il motivo? Mi ha telefonato un pomeriggio e mi ha detto, di punto in bianco: 'Me ne vado perché mi annoio a stare da sola col cane'". Apriti cielo: la senatrice di ultrasinistra che si lamenta perché costretta ad abbassarsi alle più umili mansioni. Quelle che per inciso qualsiasi comune mortale conosce fin troppo bene ed esegue senza proferir parola.

Da quel momento, la Cirinnà è diventata bersaglio prediletto di Dago. Qualche giorno fa, un lettore inviava in redazione una lettera: "Ciao Dago, scusa se sono fuori tema... ma si è poi saputo se i soldi nella cuccia della Cirinnà erano per le spese personali del cane o per le spese del suo contadino?". Ora, il nuovo proditorio attacco tutto da ridere. La scorsa sera la senatrice ha partecipato, insieme a tanti giornalisti, politici e protagonisti della bella vita mondana capitolina, alla presentazione della nuova rivista settimanale The Post Internazionale - TPI, versione cartacea del sito di successo TPI diretto da Giulio Gambino. C'erano Luca Telese, Francesca Fagnani, l'ex ministra Lucia Azzolina. E, appunto, la Cirinnà "senza il ricco cane al seguito", annota Dagospia. Veleno puro.

