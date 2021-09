Matteo Salvini, stoccata alla sinistra: "Da Enrico Berlinguer a Fedez e Monica Cirinnà"

16 settembre 2021 a

a

a

Picchiare forte, picchiare duro. Siamo in piena campagna elettorale per le amministrative e Matteo Salvini è impegnato con il suo tour a sostegno dei candidati di centrodestra. Il leader della Lega ha parlato da Mileto, in Calabria, dove si è scagliato a testa bassa contro la sinistra.

"Ad occuparsi di precari, pensionati, studenti e operai siamo rimasti noi. Una volta la sinistra aveva Enrico Berlinguer, adesso la sinistra ha Fedez e Monica Cirinnà. Una volta la sinistra si occupava di italiani, adesso la sinistra si occupa di clandestini", ha premesso sparando ad alzo zero e tirando in ballo il nuovo "totem" dei compagni, ossia il rapper più amato dalle ragazzine, niente meno che Fedez.

"Ho parlato con Giorgetti, nessun piano definito". Green Pass a lavoro, bomba di Salvini prima del vertice

E ancora, l'ex ministro dell'Interno ha respinto con fermezza le accuse di presunti legami con la mafia calabrese: "Visto che hanno finito gli argomenti e sanno che perderanno le elezioni tanto a poco, perché qua la sinistra prima di tornare al governo deve aspettare i prossimi trent'anni, stanno attaccando da giorni e giorni e giorni sulla Lega e la 'ndrangheta", premette.

Video su questo argomento "Non usi il semestre bianco per spennare gli italiani". Sallusti, il dubbio su Draghi e l'appello al centrodestra: "Occhi aperti"

E ancora, Salvini aggiunge: "Mancano di rispetto non a me, a voi, alle migliaia di calabresi per bene, perché quando a sinistra dicono chi vota Lega è la 'ndrangheta, vorrei che vedessero in faccia voi, perché qua c'è gente per bene, che quando sente puzza di 'ndrangheta inizia a tirare calci nel sedere, perché la 'ndrangheta fa schifo, non ci interessa certa gente, non ci interessano certi voti", conclude un durissimo Salvini.

Barista violentata da uno straniero. Salvini: "Lamorgese e Sala, dove siete?", l'orrore che cambia la volata al voto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.