Rosita Celentano-choc: "Quel che resta della tua pelliccia", in piazza col cadavere

Rosita Celentano ha protestato contro l'uso delle pellicce al fianco di un gruppo di animalisti. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha optato per un gesto più che eclatante per far arrivare il messaggio. La conduttrice si è presentata davanti al Duomo di Milano con in mano una volpe scuoiata e un cartello con la scritta: "Ecco quel che resta della tua pelliccia". Anche se la volpe non era reale, ma solo un fantoccio, la sua azione ha attirato l'attenzione di chi passava di lì.

Con lei la Peta, l'associazione animalista no profit internazionale, che ha deciso di organizzare un flash mob per sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'uso di pellicce nelle sfilate e nel mondo della moda. Per la Celentano non è la prima protesta a fianco di enti animalisti. Lo scorso maggio l'attrice aveva sostenuto a Cremona, proprio davanti al mattatoio, l'organizzazione Animal Save Italiain un sit-in di protesta.

Vegana da oltre dieci anni, la Celentano è da sempre un'amante degli animali. Tantissimi i suoi post in favore delle battaglie animaliste pubblicati ogni giorno sui suoi social. Proprio pochi giorni fa la figlia del Molleggiato posava sul divano per i social con i suoi due cagnolini, Euphoria & Morphine, e scriveva: "Due anime che mi amano come nessuno mai".

