Otto e Mezzo, la sparata di Gianrico Carofiglio: "Matteo Salvini? Perché il suo destino personale è già segnato"

Si parla di Matteo Salvini a Otto e Mezzo. In particolare nella puntata del 21 settembre del programma di La7 si discute dei movimenti all'interno della Lega con l'europarlamentare Francesca Donato che da no-vax ha scelto di lasciare il partito di Matteo Salvini. Da qui la domanda di Lilli Gruber sul futuro del Carroccio. "Il suo destino personale presto sarà segnato", esordisce lo scrittore Gianrico Carofiglio per poi proseguire specificando che il riferimento è al post-elezioni amministrative.

"Resa dei conti avverrà con una sconfitta, ma lo scenario è estremamente mutevole per poter dare dei consigli a Salvini". Insomma, per Carofiglio è scontato che il centrodestra uscirà dal voto sconfitto. Dello stesso parere Tommaso Montanari che fa eco al collega: "Salvini è in crisi". Per lui a essere cresciuto è Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, "radicato nel sistema che si è opposto al decreto che potrebbe salvare GKN".

Ma in studio è la giornalista e conduttrice tv Mariolina Sattanino a smentire entrambi gli interlocutori: "Io non credo che Salvini come leader sia in crisi. La Lega non ha personalità forti come lui". Per la Sattanino dunque quanto sta accadendo fa soffrire Giorgia Meloni. Il motivo? "Perché Salvini l'ha spostata a destra".

