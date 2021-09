Red Ronnie, niente Green Pass? Cacciato: "Sopruso, obiettivo del regime", caos al museo

23 settembre 2021 a

Red Ronnie resta fuori dal museo di Messina perché martedì si è rifiutato di esibire il Green pass: «È un sopruso chiedere il pass per i musei» ha tuonato il critico musicale No vax. «Io ce l'avevo, perché ho fatto il tampone il giorno prima per prendere l'aereo, ma non intendevo mostrarlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy».

Il direttore del museo sostiene che Red Ronnie si è poi rifiutato di lasciare l'area, «mancando di rispetto ai visitatori e a chi stava lavorando in quel momento». L'esperto musicale, dal canto suo, insiste: «Ho detto anche che avrei firmato una dichiarazione dove asserivo di avere lo "Skif-Pass", ma non avrei accettato la scannerizzazione. Impedire di godere della cultura è un obiettivo primario di questo regime».

