Beppe Grillo, il fotomontaggio di Virginia Raggi? L'autore dello scatto: "Non sono stato pagato"

Il fotomontaggio di Virginia Raggi nei panni di "centuriona", pubblicato da Beppe Grillo per dare supporto alla candidata del M5s a Roma, ha fatto il giro del web. La sindaca uscente appare con un elmo in una mano e uno scudo nell'altra. A corredo della foto, poi, il garante del Movimento ha scritto: "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!". Il post ha fatto il pieno di like e commenti, diventando anche oggetto di parodie e rivisitazioni. Nel frattempo, però, l’autore di quella foto si è fatto avanti e ha rivendicato i propri diritti.

Lo scatto, infatti, appartiene ad Andrew Poplavsky, risale al 2016 e ritraeva originariamente una modella lettone, ora “trasformata” in Virginia Raggi. Il fotografo, intervistato dal Messaggero, ha raccontato di non aver percepito neanche un centesimo da Grillo. Il garante, insomma, non gli avrebbe chiesto il permesso per utilizzare e modificare la foto né lo avrebbe pagato. "Tempo fa l’ho caricata su un sito per venderla in saldo, si può comprare per pochi centesimi", ha fatto sapere il fotografo.

"Credo che abbiano solo preso l’idea da internet, ma non l’abbiano comprata – ha spiegato Poplavsky - .Vorrei chiedergli spiegazioni (al fondatore del Movimento 5 Stelle) su dove hanno preso l’idea, se hanno pagato o no. Non so se, cambiando la testa, possano utilizzarla come vogliono”.

