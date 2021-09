Luca Morisi, Giulia Viola Pacilli si vendica: "Ha distrutto la mia vita, ora finisce male"

28 settembre 2021 a

Giulia Viola Pacilli è intervenuta su Domani per prendersi la sua personale rivincita con Luca Morisi e la “Bestia” di Matteo Salvini. Per la serie, non sputare in cielo che in faccia ritorna, la 25enne ha ricordato a tutti che qualche anno fa è stata gettata in pasto ai social della Lega per aver mostrato un cartellone goliardico e provocatorio. “Meglio buonista e put***a che fascista e salviniana”, recitava la scritta.

Ovviamente fu ripresa sui social dai profili di Salvini, finendo per essere vittima di un’orrenda campagna denigratoria tra insulti, minacce e offese di qualsiasi tipo. E così adesso la Pacilli si “vendica” su Morisi: “Quest’uomo - ha scritto su Domani - ha esercitato un enorme potere sulla mia vita: per ben due volte ha pubblicato il mio viso perfettamente riconoscibile su uno dei profili social più seguiti in Italia. Sul profilo social di chi, al tempo, era ministro dell’Interno e quindi, in teoria, garante della sicurezza dei propri cittadini”.

“Grazie a Luca Morisi - ha continuato - ho trascorso mesi a ricevere a qualsiasi ora messaggi del calibro: ‘Solo un neg*** assatanato può scop***’, ‘ti metto un palo in f***’, ‘questa ragazza è la classica tr***, putt***, zocc*** che deve morire di cancro’. Vorrei essere così matura. Ma se penso alla faccia di Morisi oggi, costretto a leggere ovunque di sé informazioni sensibili, frasi false, vicende personali, mi viene in mente un’unica parola: karma”.

