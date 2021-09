Luca Morisi, ira di Maria Giovanna Maglie contro Repubblica: "Fanno schifo", occhio alla prima pagina

30 settembre 2021 a

Fa ancora discutere il caso Luca Morisi. Nonostante però le indagini siano ancora in corso per fare chiarezza su quanto accaduto, c'è qualcuno che ci marcia su. Si tratta di Repubblica, finita nel mirino di Maria Giovanna Maglie per la prima pagina del 30 settembre. "Come vedete - cinguetta la giornalista pubblicando l'apertura del quotidiano - domina la notizia più importante del giorno per l'Italia del 2021. Il voto del 3? Le polemiche sulla terza dose? Gli incidenti sul lavoro? No, la notte con Morisi dell'escort". Una scelta che indigna la Maglie a tal punto da concludere il tweet con un "fanno schifo".

Repubblica apre infatti con l'intervista esclusiva al rumeno, che la notte del 14 agosto era in compagnia dell'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini e di un altro giovane, anche lui di origine rumene. I tre, stando alle prime indiscrezioni, avrebbero passato la notte insieme. Successivamente i due rumeni sarebbero stati fermati dalla polizia e uno dei due, dichiarando di avere della droga nello zaino, avrebbe parlato.

Nell'intervista il giovane non ha aggiunto nulla di nuovo a eccezione del fatto che sarebbe stato lui a chiamare gli agenti perché non si sentiva bene. Ma quanto più interessa alla famiglia di Morisi è un altro aspetto: "Morisi non ha commesso alcun reato". Nello sfogo diverse fonti ricordano come non c'è stata "violenza, costrizione", "le parole del giovane intervistato da alcuni quotidiani confermano che Luca Morisi non ha commesso reati e ora è vittima di una campagna mediatica guardona e di pettegolezzi di un ragazzo che cerca pubblicità o soldi facili". Insomma, nulla che meriti la prima pagina.

