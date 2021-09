Giorgia Meloni insultata dal prof: "Mussolini? Non può dirlo ma...". La leader FdI replica: annichilito

30 settembre 2021 a

Altri insulti ai danni di Giorgia Meloni. Questa volta a prenderla di mira è un professore di diritto costituzionale, Andrea Morrone. Il docente dell'università di Bologna durante una lezione ai suoi studenti si lascia andare ad affermazioni pesantissime. "Fratelli d'Italia un partito fascista, neofascista. La Meloni se gli dici chi è il più grande statista risponde Benito Mussolini". Ma questo è solo l'esordio. "Lei non lo dice perché non può dirlo - prosegue nella registrazione -, ma è quello che pensa. È una destra che preoccupa l'Europa". Poi tentando di discolparsi: "Non vi sto esprimendo il mio giudizio personale, ma sto dicendo quelli che sono i dati. Guardate che tra i tanti partiti quello più islamista è Fratelli d'Italia".

Ma la Meloni non ci sta e diffonde sui suoi profili social l'audio che incastra il professore intento a "diffamare Fratelli d'Italia in aula davanti agli studenti". E il commento della leader non può che essere duro: "Rimango basita davanti alle parole usate contro FdI da un prof universitario in una lezione di diritto costituzionale a Bologna. Vi sembra normale che faccia propaganda diffamatoria e mistificatoria contro un partito? Il tutto pagato con le tasse della collettività".

A intervenire anche Azione universitaria, l'associazione studentesca italiana di destra: "Questo non è un episodio isolato - dichiarano nella nota congiunta Nicola D’Ambrosio, Dalila Ansalone e Francesco Armone -. Siamo stanchi di queste continue diffamazioni e calunnie da parte di chi dovrebbe istruire giovani menti al discernimento ed ai principi della Costituzione Italiana, materia che in questo caso il professore dovrebbe insegnare. È una vergogna che a pochi giorni dal voto per il rinnovo del sindaco e consiglio comunale, un professore faccia propaganda politica tra i banchi universitari".

