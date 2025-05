Pietro Parolin, le indiscrezioni sulla conferma di Leone XIV

Papa Prevost eletto anche grazie a Pietro Parolin. Leone XIV, ormai non è più un segreto, ha raggiunto la fumata bianca in soli quattro scrutini perché il grande favorito della vigilia, il cardinale Parolin, avrebbe dirottato su di lui il proprio pacchetto di voti alle prime mosse del Conclave. Ecco spiegato il motivo per cui difficilmente il Papa americano si priverà dell’esperienza diplomatica e della rete di rapporti internazionali del Segretario di Stato veneto. E questo nonostante il suo predecessore avesse depotenziato il ruolo della Segreteria.

Il cambiamento ha avuto inizio gli ultimi mesi, quando - riporta Repubblica - si è riaffacciata una qualche forma di autonomia finanziaria, frutto della decisione, firmata da Bergoglio quando era in ospedale, di creare una commissione "per aumentare offerte e donazioni" presieduta da monsignor Roberto Campisi, assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato.