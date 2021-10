Greta Thunberg, una foto intima: clamoroso scoop, ecco chi è il suo fidanzatino

02 ottobre 2021 a

Greta Thunberg si è fidanzata? Sui media di tutto il mondo cominciano a circolare delle foto della attivista, che ha 18 anni, con un misterioso ragazzo. Insomma, anche Greta ha una vita "normale" come tutte le ragazze della sua età, e probabilmente il suo cuore batte per questo giovane che dalle foto pubblicate sul quotidiano tedesco Bild appare con una maglietta bianca e un cappellino a quadretti bianchi e blu (lei invece ne indossa uno verde su t-shirt nera).

I due sono stati immortalati durante la manifestazione per il clima “Fridays for Future” a Milano. L'attivista era proprio accanto a questo giovane con il quale si vede chiaramente che c'è molta intimità. Eccoli infatti nelle foto in cui si vedono abbracciati teneramente. E ancora la scena in cui lei dà da mangiare a lui delle chips di banana, sempre a margine della manifestazione per il clima ovviamente.

Chi è il giovane con cui Greta Thunberg condivide momenti intimi? Difficile dirlo. Nessuno sa ancora nulla di lui, chi sia e come si chiami restano al momento un mistero. Quel che è certo ormai è che il cuore di Greta non batte solo per il pianeta Terra ma anche come è giusto che sia per un ragazzo come lei.

