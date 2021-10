Gad Lerner e Michela Murgia, la colletta per Mimmo Lucano: "Non ha i soldi per mangiare"

05 ottobre 2021 a

a

a

Una colletta per aiutare Mimmo Lucano. È questa la proposta lanciata da alcuni personaggi di sinistra che accettano le condanne solo quando sono rivolte ai loro avversari. L'ex sindaco di Riace è stato condannato 13 anni e 2 mesi di detenzione e una sanzione pecuniaria di oltre 750mila euro. Le accuse: un'associazione a delinquere responsabile di abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Accuse per le quali gli intellettuali rossi si dicono "sorpresi e addolorati" e scrivono una lettera indirizzata a Francesco Merlo de La Repubblica.

"Che tipo di potentissimo bandito è Mimmo Lucano". Gola profonda in magistratura, un'altra bomba sull'ex sindaco

"In attesa del processo di appello che – ci auguriamo – saprà restituire equilibrio e misura all’esercizio della giustizia nei confronti del modello Riace, qualcosa intanto possiamo fare", si legge. Ecco allora il punto: "Aiutare Mimmo Lucano e gli altri condannati a sostenere il peso economico abnorme di questa sanzione. E, qualora un successivo grado di giudizio vorrà ricondurla a più ragionevoli criteri, destineremo la somma raccolta a progetti di accoglienza in quello stesso territorio".

"Un politico di razza dietro alla mia condanna"? Mimmo Lucano smascherato, il sospetto: ecco chi accusa

Per i firmatari infatti quello dell'ex primo cittadino altro non è che "un abuso di umanità". Tra i nomi in prima linea per Lucano spuntano quello di Michela Murgia, Massimo Cacciari, Gad Lerner, Kasia Smutniak, Alessandro Gassmann e Guido Maria Brera. A loro si accoda poi Merlo, che definisce la multa come "beffarda" per l’ex sindaco che "non ha neppure i soldi per mangiare". In coda l'Iban dove versare qualche soldino.

Mimmo Lucano rovinato dai cattivi maestri: da Saviano alla Boldrini, mitizzazione deleteria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.