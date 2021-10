Oggi è un altro giorno, Lilli Gruber che non ti aspetti: "Vergini al matrimonio?", clamorosa confessione su Rai 1

07 ottobre 2021 a

Lilli Gruber è stata accolta in grande stile da Serena Bortone, che a Oggi è un altro giorno l’ha fatta entrare nel suo studio con “Simply the best” di sottofondo. La giornalista di La7 ha concesso una lunga intervista tra vita privata e professionale, concedendo alla padrona di casa di Rai1 anche di scavare nel suo passato. E così di tirar fuori il rapporto con i suoi genitori, che è in parte alla base del successo riscosso poi dalla Gruber.

“Abbiamo avuto un’educazione molto severa - ha dichiarato la conduttrice di Otto e Mezzo - mamma però ci ha insegnato due cose fondamentali: una che non era necessario arrivare vergini al matrimonio, ha sempre tenuto a darci un’educazione sessuale, io almeno in teoria sapevo tutto. La seconda a conquistare l’indipendenza economica, voleva che fossimo autonome”. Cosa che la Gruber è effettivamente diventata: “Si può fare di tutto nella vita se sei disposto a pagare il prezzo che viene richiesto”.

“Noi donne - ha sottolineato la giornalista di La7 - se non abbiamo il coraggio di rischiare non andiamo avanti. Io se ci ripenso ora posso dire che mi buttavo. Tutto per me sembrava essere un esame di stato, ma mi dicevo ok, ci provo. Ansia come prima anchor woman? Riuscivo a controllarla perfettamente, anche se ero convinta sempre di sbagliare”.

