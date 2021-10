Lilli Gruber, "strapagata o lobbista"? Impensabile profezia su Angela Merkel: ecco che fine farà

08 ottobre 2021 a

"La sua leadership resterà nella Storia". Angela Merkel dopo 16 anni e 4 mandati lascerà la guida della Germania e non senza lasciare il segno. Almeno per Lilli Gruber, che la ricorda come modello di lungimiranza e trasparenza. "Un modello - lo descrive la giornalista nonché conduttrice di Otto e Mezzo - fatto di empatia senza inutili buonismi, di pugno di ferro senza disumanità". Quale sarà il suo futuro, eccetto qualche dormita in più, non è dato sapersi.

"Di sicuro - spiega la Gruber rispondendo a un lettore del Corriere della Sera - non la vedremo in giro per il mondo come strapagata conferenziera o lobbista". Una frecciata en passant a Matteo Renzi che dopo la premiership ha ricevuto compensi dall'Arabia Saudita per conferenze varie, un po' nel solco di Tony Blair. Secondo la Gruber la Merkel è ben diversa. Emblematico un aneddoto del suo passato: "Raccontano che da ragazza abbia aspettato fino all’ultimo prima di buttarsi dal trampolino di 3 metri. Appena in tempo per restare in gara".

Un atteggiamento cauto quello della cancelliera che si è ripresentato durante i suoi mandati, ricchi - ricorda la conduttrice - di crisi: da quella bancaria del 2008, a quella di Fukushima, fino alla crisi russo-ucraina, quella dei profughi siriani nel 2015 e il coronavirus. "Molti - conclude - le hanno rimproverato di osare poco, di temporeggiare troppo. Ha concluso la sua esperienza da Cancelliera come l’aveva cominciata: senza pathos, lucida e impegnata col governo fino all’ultimo". Per questo a detta della Gruber "ci mancherà".

