Gemma, nonna da record: quanti anni ha, una storia sconvolgente che "ribalta" anche la biologia

09 ottobre 2021 a

a

a

Una storia sconvolgente dall'Inghilterra. Gemma Skinner ha 33 anni e si candida a essere la nonna più giovane perlomeno di Gran Bretagna, se non d'Europa. La bella ragazza ha raccontato la sua vita al tabloid The Sun. Sua figlia Maizie è nata 17 anni fa, quando Gemma aveva solo 16 anni. A sua volta è rimasta incinta giovanissima e ha partorito la scorsa settimana. "Quando usciamo tutti pensano che io sia la madre del bambino", ha spiegato la nonnina-record al Sun, rivelando come in ospedale tutto il personale sanitario pensasse che lei e Maizie fossero sorelle, e non madre e figlia. La neo-mamma è la primogenita: Gemma infatti ha altre due figlie, Gracie di 10 anni e Bella di 4 anni.



"Già qualcuno si è avvicinato a me a scuola chiedendomi se fosse mia la bambina - prosegue Gemma -. Quando ho detto di essere la nonna, sono rimasti piuttosto scioccati. Tutti hanno pensato che fosse la sorella minore di Maizie, noi dobbiamo continuare a spiegare che in realtà è sua figlia. La gente mi scambia sempre per sua madre. Quando Maizie era in ospedale, l'infermiera che è venuta a farle l'epidurale ha chiesto se eravamo sorelle. Ormai siamo abituate e ci ridiamo sopra perché succede sempre".



Il vero "dramma emotivo" però non è quello di Gemma, che pure ha confessato di aver avuto qualche problema inizialmente a farsi chiamare "nonna", ma quello di sua madre Lorraine, diventata bisnonna a soli 54 anni. "È la meno entusiasta del fatto di essere chiamata bisnonna. Siamo molto affiatati, ma non credo sia pronta per essere una bisnonna a 54 anni". Come darle torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.