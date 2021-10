Nicola Porro contro Mario Draghi: "Pandemia quasi finita? Ma allora con lo stato di emergenza e il Green Pass..."

09 ottobre 2021 a

Nicola Porro nella sua solita zuppa quotidiana è partito da quella che ritiene la notizia del giorno, ovvero le dichiarazioni di Mario Draghi secondo cui siamo in vista della fine della pandemia. “Eppure siamo ancora in pieno stato di emergenza, che è stato pure prorogato - ha dichiarato il giornalista - e ci sono ancora attività chiuse o limitate, come le discoteche. Pandemia quasi finita, titola Repubblica, ma ci sono tante cose su cui discutere”.

In particolare Porro ha tirato in ballo nuovamente il Green Pass, che dal 15 ottobre verrà esteso a tutto il mondo del lavoro: sarà obbligatorio averlo tramite vaccinazione oppure con un tampone ogni 48 ore. “Gli industriali non sono del tutto pronti”, ha avvisato Porro dopo aver fatto la rassegna stampa quotidiana. E probabilmente ha ragione, anche se molte aziende private si stanno attrezzando per venire incontro a quei lavoratori che non intendono vaccinarsi: per non perderli, dovrebbero essere previste agevolazioni economiche in materia di tamponi.

Una scelta che da un lato è di buonsenso, dall’altro è una sconfitta perché non si tutela a pieno la salute della collettività: basterebbe un puntura come fatta da miliardi di persone per lavorare in sicurezza. Anche perché i dati parlano chiaro: al momento chi non è vaccinato e si infetta, può finire in terapia intensiva e morire; chi è vaccinato e si infetta non rischia quasi nulla a livello di malattia.

