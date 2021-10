Quarta Repubblica, Nicola Porro demolisce Roberto Gualtieri: "Perché non viene in studio da me", vergogna del piddino

11 ottobre 2021 a

La zampata di Nicola Porro arriva nella sua consueta Zuppa di Porro, la rubrica video che tiene ogni giorno sul suo blog, una rassegna stampa commentata e spesso tagliente. Ovviamente si parla delle violenze dei no-Green pass, a Porro per esempio non sfugge il commento di Massimo Giannini, direttore de La Stampa che in buona sostanza se la prende con Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia affermando che "la feccia ce l'ha in casa", ossia i neofascisti che per Giannini sarebbero gli unici responsabili di quanto accaduto.

Dunque, Porro riflette sulle conseguenze del Green pass obbligatorio, che scatterà il prossimo 15 ottobre. Il giornalista cita il caso di un imprenditore di cui dà conto Repubblica, imprenditore che spiega quanti "casini" comporterà l'obbligatorietà del certificato, per lui e per altri 2,5 milioni di imprenditori.

Dunque, eccoci alla zampata, che va a graffiare il Corriere della Sera, che si prepara al ballottaggio di Roma offrendo spazio ai due contendenti, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. E Porro afferma: "Nel frattempo, trattamento ballottaggi romani del Corriere: Gualtieri incensato dal simpatetico Labate e con finta par condicio Michetti, sfottuto da Roncone. Adesso ho capito perché Gualtieri non ha accettato di venire questa sera a Quarta Repubblica", conclude tagliente. E la zampata è servita...

