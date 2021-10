Matteo Richetti, il dramma del senatore Pd: casa a fuoco, tutto distrutto. Le foto-choc

12 ottobre 2021 a

Una brutta notizia per Matteo Richetti: nella giornata di domenica la sua casa è andata a fuoco. Il senatore modenese di Azione era nell'abitazione di famiglia a Spezzano di Fiorano in compagnia del padre, il fratello e la zia. I quattro erano in uno degli appartamenti dello stabile, quando a un certo punto hanno sentito un forte rumore provenire dal piano superiore. Il solaio ha infatti preso fuoco.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, che sono giunti da Modena e da Sassuolo assieme a una pattuglia dei carabinieri. Nonostante il fumo denso che si è sprigionato dallo stabile, non sono stati registrati feriti. "Il solaio è distrutto - ha spiegato il parlamentare sui social, dove si può vedere anche la foto della casa - e l’incendio provocato probabilmente da un corto circuito è divampato in pochissimo tempo. È completamente crollato il tetto e ci sono danni in tutti e quattro gli appartamenti, dovuti anche all’acqua che i pompieri hanno dovuto utilizzare per domare le fiamme".

La casa ad ora è inagibile e i danni non sono pochi. Si parla di decine di migliaia di euro, in quanto all'interno del solaio la famiglia custodiva una piccola acetaia. "Certamente poi saranno da rifare completamente tetto e solaio, mentre saranno da sistemare tutti gli appartamenti. Un duro colpo per me e la mia famiglia, è solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che stiamo tutti bene. Il ringraziamento più grande va a loro", ha scritto amareggiato senza dimenticare gli gli è stato vicino in queste ore: "Supereremo anche questa, grazie a tutti quelli che hanno avuto un pensiero e teso una mano. Ma grazie soprattutto e con tutto il cuore ai vigili del fuoco".

