Virginia Saba "terrorizza" Luigi Di Maio: "L'amore? Prendi, usi, poi ti stanchi..."

Cos'è l'amore? "Prendi, usi e poi ti stanchi". Parole (e musica) di Virginia Saba, giornalista e soprattutto fidanzata di Luigi Di Maio. Le sue riflessioni raccolte nel libro Il suono della bellezza - note di vita e di filosofia (edito da If Press) suonano un po' come un sibillino avvertimento al ministro degli Esteri.

"Il nostro è un mondo che va di fretta, superficiale - spiega al Corriere della Sera la Saba,che lavora alla Commissione parlamentare per le questioni regionali -. Ho sentito il bisogno di fermarmi imbattendomi nella Pala di Brera di Piero della Francesca. Era il 15 dicembre 2015. Ho avvertito il senso del sacro. Da lì, mi iscrivo a Teologia e inizio a riflettere su cos'è la fede, se esiste la verità, se c'è un modo di leggere la realtà che non è vedere, ma sentire".

Con l'esponente del M5s fa coppia fissa dal gennaio 2019. "Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna, credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare". Con lui, lo ringrazia, "ho capito l'amore", che oggi è roba "da supermarket: vai, scegli, usi, poi ti stanchi... È prendere, non dare. Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l'amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso".

