Tagadà, ricordate Caccamo? Sfottò brutale a De Magistris: in onda questa roba

Luigi De Magistris, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata di oggi 14 ottobre, è in collegamento e ricorda moltissimo Teo Teocoli nei panni del suo celebre personaggio Caccamo. Uno sfottò in diretta che ha fatto molto ridere la conduttrice e anche l'ex sindaco di Napoli.

De Magistris ieri in un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha attaccato il suo successore Gaetano Manfredi sulla questione del Lungomare, la cui pedonalizzazione è stato uno dei provvedimenti simbolo dei 10 anni di amministrazione arancione. "Leggo che il neo ritiene di non voler continuare sulla pedonalizzazione del lungomare liberato, se non nei fine settimana. Sorprende che un sindaco appena eletto non sia al corrente che è stata aggiudicata una gara pubblica con tanto di ingente finanziamento pubblico (13.500.000 euro) sulla riqualificazione del lungomare per la sua pedonalizzazione".

E ancora, ha tuonato De Magistris: "Il Lungomare liberato ha rappresentato uno dei principali brand per trasformare la città dei rifiuti in cui ci era stata consegnata dieci anni fa dal Partito Democratico, nella città del turismo, come anche i dati di questi giorni stanno dimostrando. Ci auguriamo che Manfredi non sprechi denaro pubblico e non sia ostaggio di equilibrismi politici",

