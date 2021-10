Vaccino, Bruno Vespa: "Modifiche ai geni e sterilità, le rivelazioni dell'esperto sul siero". Adesso tutti muti

16 ottobre 2021 a

La vaccinazione in Italia prosegue bene, resta da convincere solo quella parte di popolazione che non si immunizza "per paura", spaventata da tutte queste fake news che circolano sul vaccino. "È vero che siamo l'unico Paese in Europa e tra i pochissimi al mondo ad avere il Green pass obbligatorio per chiunque debba lavorare. Ma siamo il Paese che ha sofferto di più sommando lo spaventoso numero di 130mila morti con le conseguenze devastanti per l'economia e la società", premette Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno.

"Abbiamo una ripresa da 'miracolo economico' e sarebbe da irresponsabili interrompere o semplicemente rallentare questo circuito virtuoso. Dobbiamo arrivare presto a coprire quel dieci per cento (forse anche meno) di persone da vaccinare che ci serve per raggiungere una ragionevole sicurezza globale", prosegue il direttore di Porta a porta. "La maggior parte di chi ancora non vuole vaccinarsi lo fa per paura".

Quindi Vespa rivela cosa gli ha detto l'immunologo Alberto Mantovani: "C'è in giro una quantità incredibile di notizie false. Si dice per esempio che il vaccino faccia diventare sterili gli uomini. Abbiamo controllato gli spermatozoi di persone vaccinate e sono perfetti dopo tanto tempo". Poi, dice ancora Mantovani a Vespa, "c'è il timore di una modifica delle nostre caratteristiche genetiche. Purtroppo la gente non sa che ogni volta che noi abbiamo un'infezione virale come il raffreddore, le nostre cellule sono piene di Rna messaggero che dovrebbero determinare la stessa modificazione genetica di quando il vaccino contro il Covid viene iniettato nelle cellule sentinella. Ogni raffreddore sarebbe pericoloso. E invece non succede niente". Quindi, vaccinatevi.

