Paolo Liguori a Stasera Italia, "consiglio" estremo al generale Figliuolo: "Un siringone grande così nel petto"

Le forze dell'ordine che non vogliono ricevere il vaccino dovrebbero essere convocate dal generale Francesco Paolo Figliuolo e sottoposte immediatamente alla vaccinazione. Lo ha detto il direttore di TgCom24 Paolo Liguori, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. Per spiegarsi meglio, ha anche preso ad esempio una propria esperienza personale: "Quando ho fatto il militare, ci fecero un siringone grande così nel petto: tetravalente di vaccini per il tifo. Davano quattro giorni di permesso in branda, qualcuno sveniva addirittura, qualcun altro aveva un febbrone".

Liguori, quindi, ha sottolineato che ai suoi tempi nessuno si sognava di andare a chiedere "a un militare, che era sotto giuramento in difesa della Repubblica, se potevano non fare il vaccino". Poi l'appello rivolto direttamente a Figliuolo, che è anche coordinatore della campagna vaccinale in Italia: "Lo vorrei dire al Generale: poliziotti, carabinieri e guardia di Finanza li deve convocare lui. E non deve chiedere loro se hanno o non hanno il green pass, ma deve farli vaccinare".

Per il direttore di TgCom24, è inconcepibile che queste forze si sottraggano a una responsabilità importante come questa: "Loro sono servitori dello Stato, rappresentano lo Stato e hanno il dovere di controllare gli altri. Quindi vanno vaccinati, senza introdurre l'obbligo per i normali cittadini. A forza di discutere stiamo trasformando le forze dell'ordine in forze del dubbio".

