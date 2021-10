Charlene di Monaco, in un "pizzino" tutta la verità sulla principessa: "Dentro di lei..."

17 ottobre 2021 a

Ancora attesa per Charlene di Monaco, reduce da un'ultima complicatissima operazione in anestesia totale. Secondo alcune indiscrezioni l'intervento sarebbe perfettamente riuscito e Charlene potrebbe tornare a Montecarlo già nelle prossime settimane. Ma in questi ultimi mesi sono state troppe le volte in cui Alberto ha annunciato un ritorno che non è mai avvenuto. Dunque, si resta col fiato sospeso.

Ma ora, a svelare un aspetto nascosto di Charlene, è la sua firma, analizzata da Evi Crotti su Il Giornale. Una firma che secondo l'esperta "rileva una natura introspettiva, attenta scrutatrice, capace di gestire in modo assai consapevole il proprio mondo affettivo-emotivo. Appare dotata di un notevole senso estetico che emana dal comportamento e che le permette di non sfigurare nel Principato, in quanto adotta uno stile che la rende unica", spiega.

E ancora, stando alle classificazioni di Jung, la principessa di Monaco sarebbe appartenente al tipo "animus", ovvero in lei dominerebbe la parte emozionale maschile, in grado di conferire alla principessa padronanza di sé e abilità nel vivere in modo determinato ogni azione, "rendendola quindi unica e consapevole del proprio valore", spiega Evi Crotti. Insomma, una persona, Charlene, quasi impossibile da pilotare, poiché troppo consapevole del suo valore e delle sue qualità.

