Vittorio Feltri, il no-vax lo insulta? "Adoro gli imbecilli": il direttore lo demolisce con una frase

Già, Vittorio Feltri dice sempre la sua. Pane al pane. Dritto al punto e senza indugi. E si dà il caso che il direttore di Libero sia schieratissimo a favore del vaccino e del Green pass. Insomma, quel che pensa dei no-vax è noto e lo ha detto più volte, senza alcun tipo di giro di parola.

E il popolo dei no-vax, è altrettanto noto, è feroce. Almeno online: leoni da tastiera che si scatenano contro il bersaglio di turno, nessuno escluso. Personaggi che non esitano a lucrare anche sulle tragedie, sulle morti improvvise - giusto per pescare un esempio dal mazzo - che per loro diventano in automatico da attribuire al vaccino anti-Covid. Follie.

Bene, Vittorio Feltri negli ultimi giorni ha detto la sua contro i no-vax anche in televisione, per esempio a L'aria che tira di Myrta Merlino, dove è stato preso a male parole in diretta dai portuali di Trieste. Ne è seguito il consueto "linciaggio" social: un diluvio di insulti su Twitter. Un diluvio di insulti che il direttore guarda divertito: non lo tangono. E ora, piove anche una replica. Sintetica e feroce, sempre su Twitter: "Quando leggo gli insulti che mi rivolgono mi diverto un sacco. Adoro gli imbecilli. Sono folcloristici", conclude Vittorio Feltri. Ko tecnico per i no-vax.

