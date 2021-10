Giulio Sapelli sul ballottaggio: "Sapete dov'erano i poveri che votano a destra?", l'errore fatale

18 ottobre 2021 a

a

a

Uno dei grandi vincitori delle ultime amministrative è stato l'astensionismo. L'affluenza, infatti, è rimasta al di sotto del 50% e questo, secondo il professore di Storia economica Giulio Sapelli, si può spiegare solo in un modo: "I ricchi votano a sinistra, i poveri a destra ma hanno smesso di andare a votare". Il che spiegherebbe pure il trionfo del centrosinistra nelle maggiori città al voto, a partire dalla Capitale. Secondo lui, inoltre, solo alcuni candidati tra quelli che hanno vinto possono essere definiti di sinistra. Non è il caso per esempio di chi ha primeggiato a Roma e Milano: "Gualtieri ha solo il passato di sinistra, Sala non lo è per nulla. I ricchi votano per l’establishment e per le conferme. I poveri un tempo votavano contro, l’anti-establishment poteva essere di sinistra come di destra. Ora il collegamento è solo tra classi medio-alte, che non si curano più di ultimi e penultimi".

"Ho visto i veri dati, perché per il centrodestra è una catastrofe": la bomba di un "apocalittico" Paolo Mieli | Video

Quello che sta succedendo in questo momento nel nostro Paese non va sottovalutato, secondo Sapelli: "Bisogna stare attenti all’emarginazione di questi tempi, perché i penultimi possono dare vita a gilet gialli". Il professore, poi, ha aggiunto che in Italia esiste una "scollatura classista molto forte" e che dal voto emerge una forte "divisione tra città e campagna".

Video su questo argomento "Il centrodestra ha perso, ma quante balle ci racconta la sinistra": Pietro Senaldi, la verità su ballottaggi (e candidati)

Uno dei principali problemi del centrodestra al momento, stando all'opinione di Sapelli, sta nella mancanza di una figura come quella di Silvio Berlusconi: "La Lega purtroppo non è un partito di centro. Il voto rafforza il Partito democratico, ma non l’asse con il Movimento 5 Stelle". E proprio in riferimento a quest'ultimo punto, ha aggiunto: "Max Weber insegna che il tempo è fondamentale: per la coalizione di governo Pd-M5s servirebbe tempo che il Movimento forse non ha, vista l’emorragia di voti che rischia di far scomparire i grillini".

"Salvini? Surreale". Enrico Letta insulta il leghista dopo il voto ma i numeri lo smentiscono: il peggio della sinistra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.