Luigi Amicone morto a 65 anni: il fondatore di "Tempi" stroncato da un infarto

È morto Luigi Amicone, aveva 65 anni. Il giornalista e scrittore, fondatore del settimanale Tempi, è morto nella notte a Milano, stroncato da un infarto. Amicone, ex consigliere comunale, aveva compiuto 65 anni il 4 ottobre scorso. A celebrarlo sui social diversi colleghi, da Gad Lerner a Mario Adinolfi. "Amicone è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene", ha scritto Lerner su Twitter. "Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede".

"Un fine scrittore, un acuto giornalista, ma soprattutto un amico. Si è spento, troppo presto, Luigi Amicone", ha commentato il sindaco Beppe Sala, "che ho avuto modo di apprezzare come consigliere comunale dai banchi dell'opposizione. Non dimenticherò mai il suo acume e la sua passione per la nostra città". "Volle dedicarmi una copertina di Tempi in cui mi descrisse come un 'pericolo pubblico'. Discutevamo molto, qualche volta in tv ci capitò pure di litigare. Ma Luigi ci credeva. Dio, se ci credeva. Che dolore", ha cinguettato Adinolfi.

Anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini lo ricordano. Amicone, che è stato anche uno dei fondatori di Comunione liberazione, lascia la moglie Annalena e 6 figli. Il funerale si terrà giovedì 21 alle 10.45 nel Duomo di Monza.

