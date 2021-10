PiazzaPulita, secondo round tra Formigli e Crosetto: "Mi ha dato dell'assassino", "Voi contro Giorgia Meloni..."

22 ottobre 2021 a

Guido Crosetto è tornato da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, dopo aver lasciato la puntata del 14 ottobre: "Carramba che sorpresa. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a nulla, quando ho lasciato l'ho fatto con garbo", esordisce il fondatore di Fratelli d'Italia. "Ha parlato di plotone di esecuzione, mi ha dato dell'assassino", attacca subito Formigli.

Ma Crosetto ribatte: "Sono parole figurate, sono convinto che nessuno di voi voglia uccidere Giorgia Meloni. Il tema era generale e andava al di là della Meloni. Se lo stesso metro fosse stato utilizzato con Conte, Renzi, Salvini o Letta mi avrebbe fatto la stessa impressione. C'era solo l'accusa". "Ma gli imputati sono stati invitati a venire", prova a giustificarsi Formigli.

"C'è sempre il tentativo di demonizzare l'avversario. Per cui secondo me il criterio è quello. Io sono qua perché la rispetto come giornalista. E mi sono scusato per il lavoro di tutte le persone che lavorano a questa trasmissione", conclude Crosetto. "Mi piace pensare che la mia uscita abbia fatto riflettere qualche giornalista".

