Otto e mezzo, Massimo Cacciari fa a pezzi la Christillin: "Siamo al delirio, roba penosa". Sul Green pass finisce male

22 ottobre 2021 a

Scontro in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 21 ottobre, tra Massimo Cacciari ed Evelina Christillin sul Green pass. La direttrice del Museo egizio di Torino difende la misura imposta dal governo Draghi: "la gente ora viene al Museo. Da agosto a ottobre, quindi negli ultimi tre mesi abbiamo avuto il 33 per cento in più di visite. Insomma così la gente con il Green pass si sente più al sicuro, e chi non vuole venire non viene".

Ma a sentire queste parole il professore sbotta: "Non tiriamo fuori il discorso delle norme, per carità. Lo devo far vedere quando sono solo sul treno e non in metropolitana o su un treno regionale. Ma come si applicano queste cose? Pietà di me! Siamo al delirio, è una cosa penosa", attacca il filosofo.

"E faccio presente che lo stato di emergenza entro due anni deve cessare", prosegue Massimo Cacciari "e ora voglio proprio vedere come possono rinnovarlo. Perché allora sì che diventa stato di eccezione".

La tensione cresce in studio e alla fine è costretta a intervenire la conduttrice: "Adesso abbiate pietà di me", dice cercando di porre fine alla discussione tra i due.

