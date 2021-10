Sigfrido Ranucci di Report, "due killer pronti a uccidere"

26 ottobre 2021 a

a

a

"Sono sotto scorta 24 ore su 24": Sigfrido Ranucci ha confessato di trovarsi in questa condizione a Un giorno da pecora su Radio1 Rai. Il vicedirettore di Rai 3 e conduttore di Report, in particolare, ha spiegato che questa protezione fissa si è resa necessaria a partire da metà agosto. "C'è un buontempone che dal carcere avrebbe incaricato due killer stranieri. Sarebbe un personaggio che gestisce il narcotraffico, legato a famiglie di Ndrangheta", ha detto Ranucci.

"Ospitata vietata". Contro Sigfrido Ranucci (e non solo) cala la mannaia in Rai: gli studi in cui non potrà mettere piede

Nel frattempo, è cominciata la nuova stagione di Report, che ieri è tornato in onda con una puntata sui vaccini, ottenendo il 10,4% di share. "Siamo molto contenti, c'è un gran lavoro di squadra. Un risultato del genere in prima serata, con una platea più piccola di 2 milioni di telespettatori sul totale, è notevole", ha dichiarato Ranucci.

Report e quel “precedente pericoloso col Tar”: ora è rischio discriminazione in Rai? L'avvertimento dell'avvocato

La trasmissione di Rai 3 ha indagato soprattutto sul vaccino AstraZeneca: "Abbiamo cercato di capire perché un vaccino, su cui ha puntato tutta Europa, ad un certo punto sia scomparso. Abbiamo ricostruito i tasselli della vicenda, abbiamo buttato un vaccino che poteva essere utile per gli over 60 per una serie di errori di comunicazione e per la mancanza di omogeneità nella gestione dei dati. Il paradosso ora è che la Commissione europea ha acquistato 200 milioni di dosi di AstraZeneca e noi non le utilizzeremo, andranno a finire in Africa probabilmente".

"Sveli le fonti", "Non lo faremo mai": il Tar del Lazio contro Report, terremoto in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.