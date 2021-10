CartaBianca, bomba-Franco Battaglia sul clima impazzito: "L'uomo non c'entra, ecco perché ci stanno mentendo"

27 ottobre 2021 a

Siamo a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. E un intero segmento del programma è dedicato al nubifragio che ha flagellato Catania, al clima impazzito. Le immagini della città siciliana che nel giro di poche ore si è trasformata in una sorta di lago, tra cascate d'acqua e persone intrappolate, sono rimaste impresse negli occhi di tutti. Immagini impressionanti e che fanno riflettere.

Il tema dei cambiamenti climatici è stato affrontato nell'ultimo blocco di trasmissione. E tra gli ospiti presenti in studio per confrontarsi ecco il professor Franco Battaglia. Il quale si è lasciato andare a considerazioni un poco controverse e, per certo, destinate a far discutere: "I cambiamenti climatici ci sono sempre stati - ha premesso, tranchant, l'esperto -. L'uomo non c'entra niente. La cosa grave è che ci stanno dicendo che per evitare i disastri del clima, bisogna installare pannelli fotovoltaici, pannelli ecologici e auto elettriche", ha sbottato.

A rispondergli ecco Valerio Rossi Albertini, reduce dall'esperienza a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci dove si è prestato alla realizzazione di esperimenti scientifici. A CartaBianca, Albertini torna al suo canonico ruolo di divulgatore e risponde in modo netto a Battaglia: "Stiamo parlando di temperature superiori alla media di molti gradi. C'è correlazione tra l'alterazione climatica e l'emissione di gas serra", conclude Albertini. E lo scontro, inesorabilmente, continua.

