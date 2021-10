Matteo Bassetti, "io sono...": fermo-immagine impensabile, cosa appare sulla sua scrivania

27 ottobre 2021 a

Nel corso di un servizio andato in onda sul Tg di La7, è stato notato un dettaglio curioso sulla scrivania di Matteo Bassetti. “I am the boss”, è la scritta che si nota tra la tastiera e il pc del direttore di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. “La sua umiltà è abbacinante”, ha commentato qualcuno sui social, dove il fermo immagine con “I am the boss” ha suscitato una certa ironia.

Bassetti continua comunque a essere un punto di riferimento per l’analisi della situazione epidemiologica dell’Italia. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Raio Cusano Campus, l’infettivologo ha parlato della proposta austriaca di un lockdown solo per i non vaccinati, nel caso in cui i casi di Covid dovessero aumentare in maniera allarmante: “È evidente che un lockdown per i non vaccinati, nel momento in cui si raggiungesse un livello di saturazione dei posti letto in ospedale, potrebbe essere una soluzione”.

Lockdown però non da imporre sui posti di lavoro “ma per le attività ludiche come ristoranti, bar, cinema, stadi. Nel momento in cui le cose non dovessero andare - ha sottolineato Bassetti - anziché chiudere per tutti, sarei favorevole a chiudere certe attività solo per i non vaccinati. Questo contribuirebbe anche a far aumentare il numero di vaccinati”.

