Sanremo 2026, tam-tam impazzito su Adriano Celentano: la Rai smentisce. Ma...

Il punto è che Conti, proprio in conferenza stampa, è stato interpellato sul punto: ma allora, Celentano ci sarà davvero? La risposta è stata elusiva: "Ve lo immaginate con le sue pause che ritardo mi fa fare?". Insomma, il direttore artistico se l'è cavata così.

Tam-tam impazzito e voci fuori controllo al Festival di Sanremo 2026 che si apre oggi, martedì 24 febbraio, appuntamento in Eurovisione alle 20.40 su Rai 1. Voci impazzite alimentate anche da alcune battute piovute nel corso della conferenza stampa all'Ariston che ha preceduto la prima serata della kermesse. Dunque, bando alle ciance: le voci impazzite riguardano Adriano Celentano . Lui superospite al Festival? Una possibilità che in una certa misura aveva lambito lo stesso Molleggiato sui social, con un post criptico che poteva far pensare a una sua "capatina" sul palco dell'Ariston.

Poi le parole di Williams Di Liberatore, direttore del Prime Time Rai: "Ci sono stati dei contatti, accogliamo Celentano sempre a braccia aperte e non solo al Festival". Dunque, lo stesso Di Liberatore ha aggiunto che i colloqui non riguardano il Festival. Però, poi, arriva l'endorsement di Irina Shayk, che rivela di andare matta per Acqua e Sale: "Mia madre era una grande fan di Adriano Celentano, lui è molto famoso in Russia...", ha concluso la super-modella. Insomma, una discreta serie di indizi: sarà davvero Celentano il superospite di questo Sanremo 2026? La smentita c'è, eppure un pizzico di sospetto resta.