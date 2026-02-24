Sanremo 2026, la diretta della prima serata: ore 22.32, il momento del "botto"

Al via la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dal palco dell'Ariston il direttore artistico Carlo Conti condurrà affiancato da Laura Pausini. Questa sera i 30 cantanti in gara verranno votati dalla sola giuria della Sala Stampa.

Ore 20.14: l'omaggio a Crans Montana - Ci sono anche 41 Farfalle, in omaggio alle vittime della strage di Capodanno di Crans Montana, sul murale spuntato a Sanremo in una via a pochi metri dal teatro Ariston. "E' un'idea realizzata insieme ai ragazzi di un liceo artistico della provincia di Alessandria" spiega J Sale Art che firma l'opera di street art. Il murale ha per protagonisti, al centro, Carlo Conti, Laura Pausini e la squadra dei co-conduttori del Festival, da Achille Lauro a Can Yaman, Irina Shayk e Lillo, oltre a Gianluca Gazzoli che terrà a battesimo la gara dei Giovani. Manca la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice della serata finale del Festival, annunciata solo pochi giorni fa.

Ore 18.39: La scaletta con gli ospiti - Subito in apertura si esibisce Olly con il brano Balorda nostalgia, vincitore un anno fa. Un Festival, come è stato detto più volte nel segno di Pippo Baudo. Presenti, in prima fila, i due figli: Tiziana e Alessandro. Intorno alle 21.30 è in programma l'omaggio a Peppe Vessicchio; poi è il momento del co-conduttore della serata Can Yaman che presenterà Arisa. Alle 22 il momento celebrativo degli 80 anni della Repubblica, con la partecipazione di Gianna Pratesi, 106 anni il prossimo marzo, che votò il 2 giugno 1946 nel referendum aperto per la prima volta alle donne. A metà serata (ore 22.32), momento clou sarà l'esibizione di Tiziano Ferro, superospite, che canterà un medley dei suoi più grandi successi e poi il nuovo brano Sono un grande. Dopo i collegamenti con l'Arena Suzuki con Gaia e la Costa Crociere con Max Pezzali, momento atteso sarà l'incontro tra i due Sandokan Kabir Bedi e Can Yaman.

Ore 17.25: il tam tam su Celentano - "Ci sono stati naturalmente dei contatti, assolutamente". Così Williams Di Liberatore, direttore dell'intrattenimento prime time Rai, conferma i contatti avvenuti con Adriano Celentano, chiarendo che non riguardano una presenza al Festival ma eventuali progetti da sviluppare insieme. Conti, da parte sua, ringrazia il cantante per aver apprezzato aver portato Azzurro al Quirinale: "Abbraccio, lui e Claudia".

Ore 17.12: l'ordine di uscita dei cantanti - Saranno tutti i 30 Big a calcare il palco del Teatro Ariston . Ad aprire la competizione sarà Ditonellapiaga. A chiudere la lunga maratona musicale spetterà invece a Lda & Aka 7even, che si esibiranno per ultimi. Ecco la scaletta completa e l'ordine di esibizione della prima serata: Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'Amico Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai, Jay Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez & Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro, Bambole Di Pezza, Chiello, Maria Antonietta & Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renga, Lda & Aka 7even.

Ore 12.11: Sul palco anche una donna ultra centenaria - Il 16 marzo compirà 106 anni e stasera, Gianna Pratesi, di Chiavari, sarà sul palco del Festival di Sanremo per cantare alcune canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Una su tutte: 24mila baci di Adriano Celentano. La signora Gianna è tra gli ospiti della prima serata del Festival. Il 2 giugno 1946 per la prima volta votarono le donne e Gianna fu una di loro. Gli italiani scelsero la Repubblica.