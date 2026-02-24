Sanremo 2026, indiscrezioni su Leone XIV: con chi lo guarda, per chi tifa

A poche ore dall'inizio, l'edizione 2026 di Sanremo potrebbe avere un telespettatore d'eccellenza: Papa Leone XIV. Il sospetto nasce dall'udienza privata del Pontefice con Laura Pausini. Un faccia a faccia avvenuto il 12 novembre scorso nell'Auletta dell'Aula Paolo VI. Durante l'incontro, il Pontefice avrebbe pronunciato una frase che ha catturato l'attenzione di tutti: "Sono suo fan dal primo Sanremo - riporta l'Adnkronos - quello del 1993", ricordando con precisione la vittoria tra le Nuove Proposte della giovane cantante romagnola.

Le parole hanno inevitabilmente strappato sorrisi e, oggi, alimentano un interrogativo curioso e leggero: tra i corridoi silenziosi e le stanze illuminate del Palazzo Apostolico, qualcuno si fermerà davanti allo schermo durante le serate del Festival? Non per il televoto o le polemiche, ma per ascoltare canzoni capaci di parlare di pace, fragilità e speranza, temi che attraversano tanto il palco dell'Ariston quanto il magistero pontificio.